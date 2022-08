Voglio partire da un presupposto: davvero il Napoli può giocare tre amichevoli internazionali senza vincerne una? Con squadre decisamente inferiori sulla carta? Ho seguito i servizi da Castel di Sangro ogni sera e non avevo mai visto un grigiore simile, nell'ambiente. Che, è vero, finora ha perduto sul mercato giocatori di valore ma è sempre il Napoli di Spalletti. Che comprerà ancora e che finora ha portato a casa due KK, studiatevele perchè sembrano pezzi di valore.



Stasera prevedo la vittoria e, a quella quota, aggancio l'1 primo tempo/1 finale. Troppo alta, il Girona è un avversario da battere (si gioca sempre al Teofilo Patini, come negli altri due casi) senza farsi troppi problemi.



Champions League, gare di andata verso i gironi contro le big. Scelgo poco spettacolo da una parte e molto dall'altra. Facendo un rapido riassunto: under in Maccabi Haifa-Apollon Limassol e over in Qarabag-Ferencvaris.



Una curiosità per chi volesse tenerne conto: le altre due volte che si sono incontrate squadre israeliane e squadre cipriote sono state sempre queste ultime a passare il turno. Anche se in ballo non era mai l'Apollon Limassol bensi' l'Apoel Nicosia e l'Anorthosis.





Napoli-Girona primo tempo/finale 1/1 (quota 2,25)



Maccabi Haifa-Apollon Limassol under (1,75)



Qarabag-Ferencvaros over (2,10)







Terno da 8,26 volte la posta