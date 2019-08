Non è un sabato italiano, come cantava Sergio Caputo (chi di voi se lo girava sul piatto?) ma è comunque un sabato con tutte le portate a tavola. Vediamo i debutti, per esempio, di Real Madrid e Borussia Dortmund. Due sfidanti più che importanti per Barcellona e Bayern. Andiamo a scrutare nel dettaglio.



Il Real arriva da una pretemporada che ha lasciato un milione di dubbi: difesa aperta e sbattuta come una finestra dal vento, uomini importanti in procinto di prendere la porta (Bale), infortunio di Hazard. E' dal 2004 che con il Celta a Vigo non finisce under se non in un caso. E onestamente visti i blancos attuali non capisco come un loro match possa non mostrare almeno tre gol.



A Dortmund ecco l'Augsburg. Che ha perso le ultime otto (su nove) trasferte in cui ha subito il gol di apertura. Scelta: primo tempo/finale o handicap? Vado sulla prima.



Senza dubbio la partita più wow della giornata è Guardiola contro Pochettino, ovvero Manchester City-Tottenham. Hanno vinto al debutto ma in modo estremamente diverso. I primi facendo il vento, i secondi presi al colo da Kane che si è inventato doppietta negli ultimi minuti. La vedo combo, 1/gol.



Chiudo non prima di ricordarvi che la SFIDA A MISTERPALMIERI la rivedrete dalla prossima settimana, con l'apertura delle italiane. E non prima di avervi segnalato che se si vuol portare a bomba una quaterna da rispettare si può provare con il pareggio tra Brighton e West Ham; la prima ha tracimato in trasferta col Watford, la seconda deve dimenticare Sterling, Aguero&soci. E portare via il punto da Amex Stadium. Con una reazione da squadra.





I CONSIGLI DI SABATO



Celta Vigo-Real Madrid over 2,5 (quota 1.45)

Borussia Dortmund-Augusta primo tempo/finale 1/1 (1,67)

Manchester City-Tottenham 1/gol (2,73)

Brighton-West Ham X (3.35)





La quaterna vale 22,1 volte la posta