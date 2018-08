Assisteremo a Genoa-Lecce in tv. sabato sera, per la Coppa Italia. Ma è l'altra sfida che ci interessa di più. Dal punto di vista della quota. In Udinese-Benevento c'è il debutto sulla panchina bianconera di Velazquez, nuovo allenatore dell'Udinese che viene dalla sconosciuta galassia dell'Alcorcon (Spagna). Il Benevento invece avrà Bucchi, tecnico che il massimo palcoscenico italiano l'ha già assaggiato col Sassuolo. Nel primo anticipo serale di giornata potrebbe esserci più pepe che sale. Oltretutto bianconeri contro giallorossi riporta ad antichi splendori colorati di bagliori e rivalità.



Forse tra qualche mese ci sarà molto più di un solo gradino a separare Udinese e Benevento (che giocheranno in due campionati diversi). Ma questo è il momento giusto per pensare che il Friuli possa essere sbancato. Dalla Strega che viaggia con la fantasia verso l'eliminatoria con l'Inter. Perchè non pensarci?



NB: Negli eventuali supplementari sarebbe possibile la quarta sostituzione. Ma il nostro "pazzo" suggerimento ai "supplì" non ci vuole andare.





I CONSIGLI DEL SABATO





Udinese-Benevento 2 (quota 5.40)



