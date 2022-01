Buon tutto a tutti voi, il massimo possibile da questo 2022!il quale non potrà andare sulla panchina dei padroni di casa. Che restano su quattro successi in PL più uno in EFL. La messa al bando di Aubameyang è stato il fiammifero che ha acceso il tutto. Ma dall'altra parte Guardiola non scherza affatto, dopo la sconfitta interna con il Crystal Palace sono piovute dieci vittorie dieci, con trentuno reti all'attivo, da paura. L'1-0 con il Brentford avrà fatto alzare la voce al Pep, che non si accontenta dei risultatini.. E' il mio preferito, che fissa la distanza che c'è tra le due squadre., sembra fatta apposta per il primo giorno dell'anno che entra. Una tarantella tutta italiana maIl Watford sta viaggiando a marce basse, anzi bassissime. Cinque stop di fila di cui tre in casa sono il minimo dei minimi. E c'è il Tottenham che rivuole i punti lasciati al Southampton (in dieci uomini per un tempo e più)., ci si prova con la sapienza di chi sa quel che fa.La terza della giornata è, antagoniste che si sono riprese la buona condizione. E che quando si affrontano segnano: nelle ultime nove una contro l'altra il gol è stato un vero e proprio regalo, risultatoni a salire dall'1-1. Come pensare che non ripetano quella strada?Arsenal-Manchester City 2/handicap (quota 2,30)Watford-Tottenham 2/handicap (2,55)Crystal Palace-West Ham gol/over 2,5 (1,65)