Difficile difficile difficilissimo pensare che a questo punto della stagione e prima dello scontro diretto di Champions League, Milan e Tottenham si trovassero con le pezze fredde sulle tempie. Il Milan distrutto da quella rete di Abraham con la Roma, dopo aver dominato ed essere stato in vantaggio 2-0. Da lì si è accesa una serie nerissima che nessuno avrebbe potuto ipotizzare. Fino all'unico successo, quello contro il Torino, che ha riportato tre punti in tasca ma non ha chiuso il buco. Il Tottenham si è ritrovato con Stellini in panchina e Conte in clinica per un intervento non da poco. E poi, dopo una bella vittoria contro Guardiola, è arrivata la bastonata di Leicester. Dal 1972 gli inglesi non perdono con i nostri, non sarà facile nemmeno se facesse faville il miglior Leao. L'unica quota che mi fa provare un piccolo brividino è il primo gol dei bianchi (risalendo al 1972 due reti rossonere contro sette).



Nell'altra gara della sera di Champions, il massimo dei massimi con PSG-Bayern. Anche qui mancherà un portiere decisivo (Neuer) come al Meazza (Maignan e Lloris), E con i giocatori che rientreranno nelle fila dei francesi e quelli che non ci saranno in quelle tedesche, credo che a festeggiare dopo questo primo atto saranno i padroni di casa. Tanto tutto si deciderà in Germania.

Terno con la capolistissima Burnley di Championship. E' molto più forte del Watford e gioca in casa, vi basta?





Milan-Tottenham segna primo gol squadra 2 (quota 2,10)



PSG-Bayern Monaco 1 (2,70)



Burnley-Watford 1 (1,66)





Terno da 9,41 volte la posta.