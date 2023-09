Oggi Europa League e Conference, Atalanta e Roma si guardano in tv (o allo stadio) e basta perché in Europa quotarelle simili non ti regalano nemmeno il fiocco. L'italiana invece da cui può partire il tentativo odierno è la Viola e il suo viaggio in Belgio, a casa del Genk. Che è una squadra sveglia e arriva da una bella vittoria in trasferta, in campionato. Italiano mette la mano sul fuoco che i suoi attaccanti si sbloccheranno presto (qui?), co questo gol si può partire anche se la quota non è alta (le altre del girone sono Cukaricki e Ferencvaros).



Dove invece si sale in cima è in Europa League. Anche se Ajax-Marsiglia non porta nulla o quasi dei vecchi tempi, l'OM ha addirittura dovuto cambiare l'allenatore, si è dimesso Marcelino in panchina stasera ds e chissà chi altro (Papin?). Se gli olandesi non sanno prendersi questa chance possono andare a dormire fin da subito (le altre del girone sono Brighton e Aek).



Più o meno ciò che direi dell'Olympiacos che riceve un Friburgo troppo rimaneggiato per mettere paura. Anche se i tedeschi, nelle fasi a gironi, ne hanno perse soltanto due su dodici. Ma questa non pare così semplice e la quota - in forte discesa - potrebbe essere fatta apposta per noi (le altre del girone sono West Ham e Tsc).



Ancora gol dalla stessa manifestazione, dal match tra Qarabag e Molde. Queste segnano sempre o quasi, non lo fecero tre anni fa nello scontro diretto ma per l'appunto sono trascorsi anni. Chi si fida può avviarsi da loro alle 18,45 (le altre del girone sono Bayer Leverkusen e Hacken).



Genk-Fiorentina gol (1,60)



Ajax-Marsiglia 1 (2,45)



Olympiacos-Friburgo 1 (2,60)



Qarabag-Molde gol (1,68)





Quaterna da 17,1 volte la posta.