Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Radio 1, facendo riferimento ai nuovi acquisti del Frosinone:



CHEDDIRA - "Con Cheddira abbiamo fatto una scommessa, ma ve la dirò se e quando raggiungerà quei numeri. E' venuto qua con tanta voglia e umiltà per riprendersi quello che ha lasciato per strada".



BARRENECHEA - "Barrenechea è arrivato adesso, non ha ancora il ritmo, ma è un play che mi piace. Nel calcio si parla tanto di giocatori duttili, lui è il classico play e mi ricorda con le dovute proporzioni Magnanelli al Sassuolo".



FAVORITE SCUDETTO - "Il Napoli ha tanto talento e delle grandissime alternative. Ha perso un giocatore fortissimo dietro, ma ha comunque giocatori affidabili come Juan Jesus. Fra le favorite ci metto anche il Milan perché ha preso giocatori con gamba importante, per come va il calcio il Milan ha preso calciatori di spessore. La Juventus è sempre una squadra di grande potenzialità, di storia, di abitudine e di forza. Negli ultimi anni non è stata competitiva e ora è il momento di tornare ad esserlo".



MERCATO FROSINONE - "Io sto guardando un giocatore in Championship che mi sembrava un piccolo Lukaku, il nome non si può dire ma non lo prenderemo al 100%. Per caratteristiche però mi sarebbe piaciuto."