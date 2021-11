Per oggi non voglio neanche sentire parlare di Europa. E' bastata quella - pochissima - annusata a Belfast. Le nazionali europee, Italia compresa, le ricominceremo a toccare con le pinze da uranio il giorno delle urne. Quando presto sapremo chi a marzo...



Oggi Sudamerica e Africa, anche li' si lotta per guadagnare lo stesso traguardo di Qatar2022. La prima è Bolivia-Uruguay, partitissima per i padroni di casa (che ospitano sempre con gusto a oltre tremilaseicento metri di altezza sul livello del mare) obbligati a dare un segno, a dare un'accorciata a quei quattro punti di svantaggio dalla Nazionale di Tabarez. Che però se ne è altamente fregata dell'altitudine nelle ultime due trasferte in Bolivia. Ma che qui ci arriva avendo appena perso la "sfida della vita" contro l'odiata Argentina. Per di più, a Montevideo. La Bolivia ha un'unica possibilità, vincerla. E darà il fritto.



Superspareggio nei fatti, in zona africana, tra Camerun e Costa d'Avorio, pezzi da novanta della rassegna continentale. Ma il vantaggio di quel punticino per gli ivoriani si farà sentire fin dall'inizio. Obbligando i Leoni di casa a scoprirsi, devono vincerla se no non servirà ad alcunchè averla giocata, secondi erano e secondi resterebbero. Gli avversari sono forti, più in palla e con un Haller dell'Ajax (francese naturalizzato) che trasforma le ghiande in pepite d'oro soltanto con lo sguardo.



Niente di facile in quest'ambo. Ma si avvertono scarsamente effluvi di Europa: in questa giornata è abbastanza.



Bolivia-Uruguay 1 (quota 3,30)

Camerun-Costa d'Avorio 2 (3,30)



L'ambo vale 10,8 volte la posta