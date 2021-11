Un mese e mezzo a gennaio, è tempo di studiare le strategie. In entrata e, soprattutto, in uscita, per ragioni di cassa o per accontentare chi al momento gioca poco e reclama spazio., ma qualcosa verrà fatto, per rinforzare la squadra e per pianificare il futuro. Faranno la valigia due giocatori che per ragioni diverse non rientrano nei piani:con il nuovo allenatore Shevchenko che lo considera un rinforzo credibile per gennaio.Discorso diverso, al momento, per un'altra coppia del gruppo che ha visto il campo con il contagocce ovvero, in campo solo 59' contro il Venezia, eche ha totalizzato 60' spalmati tra Venezia, Spezia e Atalanta: per entrambi non è prevista una partenza, resteranno a Milanello fino al termine della stagione, a caccia spazio. Un capitolo a parte, infine, lo merita Frankla cui trattativa per il rinnovo sta andando per le lunghe.che non ha necessità di svenderlo solo con l'obiettivo di non perderlo a zero. Più facile, come successo con Donnarumma e Calhanoglu, che resti fino a fine maggio, per dare il suo contributo nella corsa agli obiettivi prefissati. Con la massima professionalità.