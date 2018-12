SFIDA A MISTERPALMIERI più che natalizia. STREPITOSA. Seguitemi. Il sabato tocca come spessissimo succede al nostro amico LUANO70. Che con i suoi over 1,5 e under 3,5 è entrato nella storia di questa rubrica, sono in tanti a copiarlo. Questa la sua sestina a quota 8 contro 1.



Torino X2 under 3,5



Vitesse 1X over 1,5



Eibar over 1,5



Vicenza over 1,5



Monza 1X under 3,5



Pesaro 1X under 3,5



Strepitosa, niente altro da aggiungere.





Ma la domenica capita quello che ancora non era mai capitato. E' il nostro CUCUBAU77 a fare il colpo da museo al Louvre. Tappatevi le orecchie e leggete, siamo di fronte a una giocata da 108,63 contro 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Non solo, volete sapere quante partite erano coinvolte? Ritappatevi le orecchie e leggete: QUINDICIIIIIIIIIII, faccio fatica anche a scriverlo!. Eccole



Roma gol



Spal 1X



Liverpool 1X over 1,5



Chelsea 2



Arsenal over 1,5



Barcellona 2



Napoli 2



Sampdoria 1X over 1,5



Siviglia 1



Lipsia over 1,5



Bayer Leverkusen over 1,5



Frosinone over 1,5



Fiorentina 1X over 1,5



Benfica 2



Sporting Lisbona 1



Non mi era mai capitato nemmeno di leggerla una QUINDICINA!!!! A CUCUBAU77 vanno i complimenti più sentiti e gli auguri natalizi più veri... Ci farà poi sapere se la quota è comprensiva del bonus...



P.S. Volete sapere di chi era la giocata vincente più alta della SFIDA della domenica prima che si aprisse questo arcobaleno? Ma di LUANO70, a 8,5 contro 1...Era facile da capirsi, no?

CHE WEEK-END RAGAZZI!