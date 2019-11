La SFIDA A MISTER PALMIERI della domenica ci intavola una ex grandissima partita (Juve-Milan) e una partitona attualissima, però non nei nostri confini (Liverpool-City). Basta armarsi di quote e scrivere quella finale sotto la propria giocata, occhio che la rubrica è piena di ragazzi che ci sanno fare con la testa e con la penna!



Si comincia proprio dalla fine, con il posticipo della serata tra Juventus e Milan. Nonostante i bianconeri continuino a convincere poco (ma a vincere tanto) non riesco a farmi venire in mente il modo in cui Pioli potrebbe mettere una buccia di banana davanti a loro. Il suo Milan finora è stato gne-gne, come e più di quello di Giampaolo; se i giocatori sono quelli è dura litigare con i più grossi...



A Marassi bisognerà vedere se la Samp è ancora quella che ha "rubato" i tre punti alla Spal oppure Sir Claudio Ranieri sta facendo passettini su passettini. Se invece l'Atalanta è quella che per due volte ha fatto esclamare al Pep: "Ma chi sono questi diavoli?", allora sarà partita inesistente, che evaporerà in un batter d'occhi, la quota è pure slurp.



Parma-Roma è interessante, soprattutto dopo quel fetido ultimo minuto in Europa League, a Monchengladbach. Senza quello la Roma arrivava al Tardini con la fanfara, dopo aver strizzato il Napoli sul piano del gioco e su quello della cazzimma. Ma D'Aversa avrà studiato anche la notte per crearle problemi, la mia combo può non essere da buttar via.



Parlavo di Premier League, c'è LA PARTITA. Liverpool-Manchester City è quanto di meglio possa offrire adesso il calcio continentale, con due grandi allenatori e una serie di grandi o piccoli Palloni d'Oro, a nominarli tutti si finirebbe la pagina. Uno intanto passa la mano dopo l'infortunio contro Gasperini, il portiere titolare Hederson, e non è una cosetta. E comunque è dall'1-2 del maggio 2003 che il City non riesce a violare Anfield Road in Premier League. Anzi, dopo sono arrivati 11 sconfitte e 5 pareggi. Numeri che parlano. E che fanno parlare la quota, a 2,57. Klopp versus Guardiola, ore 17,30 davanti alla tv!





I CONSIGLI PER DOMENICA:



Juventus-Milan 1 (quota 1,45)



Sampdoria-Atalanta 2 (1,90)



Parma-Roma X2/under 3,5 (1,83)



Liverpool-Manchester City 1 (2,57)



La quaterna vale 12,9 volte la posta.