Serata da semifinale. E con Manchester United-Manchester City in programma! Siamo al primo atto della semifinale di EFL (Coppa di Lega inglese) che vedrà la gara di ritorno ovviamente giocarsi in casa degli uomini di Guardiola. Questo non mi sembra un particolare da sottovalutare, il City e il suo mentore sanno perfettamente che anche un 1-1 in questa occasione potrebbe essere catalogato tra le "mezze vittorie". Per poi prendere la via della finale al ritorno.



I precedenti in questa Coppa (che va detto comunque trovarsi nella sede del City che ne è detentore) vanno dalla parte dei rossi. Nel 2016 vittoria casalinga dello United (1-0, gol di Mata, erano gli ottavi di finale). Nel 2010 invece fu semifinale in doppio atto, copia carbone di ora. Fu 2-1 per il City all'andata, al ritorno tutto stava procedendo sulla stessa strada quando Rooney segnò al 90' il gol del 3-1 definitivo. L'ultima in campionato tra le cugine è un altro passo importante per provare a scrivere una mia idea su questo match. Un mese fa esatto Rashford e Martial stesero in cugini proprio in casa loro, il gol di Otamendi nel finale non raddrizzò la barra.



Questa senza dubbio non è la partita giocata con le riservette in FA Cup contro gli Wolves di Espirito Santo, pochi giorni fa. Qui i rossi se la giocheranno per arrivare a strappare il trofeo proprio dalle mani del City (e non è poco). E anche se Guardiola punta diretto alla Champions (la Premier ha ormai preso la strada di Liverpool) sa che un trofeo - nell'interminabile stagione inglese - ha sempre il suo valore, soprattutto se rivinto.



Andiamo al pronostico. Trovo praticabile la quota della doppia casalinga 1X. A 2,25 non scherziamo, non è mica papà panzoni contro figlioletti diciottenni! Sul risultato esatto, per chi vuole qualcosa di più corposo, andrei sull'1-1, remunerato a 8,50. Quota che potrebbe rivelarsi sopraffina per chi mi ha seguito nel discorso.







I CONSIGLI DEL MARTEDI'







Manchester United-Manchester City risultato esatto 1-1 (quota 8,50)







e







Manchester United-Manchester City 1X (quota 2,25)