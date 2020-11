Quota da svenimento. Non il 37,1 di febbre perchè non preoccuperebbe persino adesso che sono tempi duri ma il 37,1 di quaterna che farebbe spuntare l'albero di Natale un mese prima, in mezzo al salotto.Di campionato italiano mi prendo soltanto Napoli-Milan, partita bellissima già prima di andare in campo. Perchè i rossoneri comandano non avendo mai perso, perchè il Napoli ha il miglior Insigne visto da molto tempo. Perchè gli assenti (Covid o no) saranno rimpiazzati da gente all'altezza, compresi i tecnici rossoneri. Di Napoli-Milan all'altezza dello scudetto ne ricordo tante ma tante. Un giorno erò lì, quando Pietro Paolo Virdis prese ago e filo e se lo cucì addosso facendo doppietta. Questa volta sono i napoletani a stare dietro, saranno loro a dare lo scrollone? Io li vedo vincenti, nella mia quaterna.Che procede con il meglio del meglio in Premier League: il Leicester primo ospite del Liverpool secondo. In Inghilterra scrivono: "Sarà un match eccitante!". Nulla da dire di più se non che i padroni di Anfield hanno un inferno di infortunati, contagiati Covid o messi male per cui su questo il vantaggio degli ospiti sarà evidente. Con un Vardy anche migliore di quello dell'indimenticabile titolo con Claudio Ranieri. La X a quella quota, con l'organico rosso mezzo e mezzo, può essere una grande idea.Il maestro è Bielsa, l'allievo è Arteta (che diventerà un maestro). In Leeds-Arsenal è questo il crocevia. Quando due come loro arrivano da bastonate pesanti come quelle arrivate da Crystal Palace e Aston Villa stai pur certo che le loro squadre giocheranno ben altro match. Perchè di errori in fila non se ne mette mai più di uno. Considerando quanti di quelli che saranno in campo sanno fare gol, l'over mi pare persino alto.Si mette il sigillo con la Germania dove una delle più in forma, l'Union Berlino quinto in classifica con tre vittorie tre pareggi e una sola sconfitta va a Colonia dove i ragazzi di casa non vincono da diciassette gare diciassette in Bundesliga!!! La forma dell'Union contro la montagna da scalare del Colonia? Senza dubbio alcuno per il 2. E via verso nuove avventure!Napoli-Milan 1 (quota 2,25)Liverpool-Leicester X (3,78)Leeds-Arsenal over 2,5 (1,65)Colonia-Union Berlino 2 (2,65)