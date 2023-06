Ancora qualificazioni europee. Non una partitina qualsiasi a Saint Denis tra la Francia di Deschamps e la Grecia di Poyet, che potrebbe nel girone creare qualche grattacapo a un avversario come l'Olanda. Gli ellenici infatti sono secondi in classifica, ovviamente avvalendosi del "fermo" degli Orange per la Final Four di Nations League. Finora la capolista ha messo via tre vittorie con otto gol fatti e nessuno subito, qui arriverà la quarta e in quanto all'over potrebbe esserci la compartecipazione dei greci, che farebbero male per la prima volta a Maignan (ammesso che il portierissimo milanista superi il problema fisico che ha accusato).



Avremmo mai detto di trovarci nel girone delle qualificazioni europee la Macedonia del Nord che ci aveva trollato dal secondo Mondiale di fila? Succede, è successo. Oggi i nordisti vanno a fare visita alla capolista Inghilterra, dopo aver perso una partita scritta da Edgar Wallace, in vantaggio di due gol, ribaltati dall'Ucraina da rincorsa. L'Inghilterra, che ci ha già sconfitti e in casa nostra, segna e non ne incassa (otto contro uno) ma in questa chissà. Che vinca non è in discussione ma all'over potrebbero partecipare anche gli slavi con un gollettino (finora ne hanno messi a segno quattro prendendone altrettanti). L'ultima volta fini' zero a zero ma era il duemilasei, non proprio qui dietro l'angolo.



Nella sua storia il Kazakistan non ha mai messo in fila tre vittorie sempre segnando tre reti, doppio wow il basettone! Certo che prendersi questa oltretutto segnando tre gol in casa dell'Irlanda del Nord sarebbe una pazzia assoluta (gli irlandesi avevano pareggiato al 94' in Danimarca ma il Var ha deciso che c'era un fuorigioco). L'Irlanda del Nord ne ha segnati due in tre match, i kazaki ben sette. L'over è pagato una cifra che non mi ha fatto dormire.



Francia-Grecia 1/over (quota 1,70)

Inghilterra-Macedonia del Nord 1/over (1,45)

Irlanda del Nord-Kazakistan over (2,20)



Terno da 5,42 volte la posta