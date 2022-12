Solo una pescata nel rientro da tre punti del campionato francese di Ligue 1. Mi sembrano due belle quote (o almeno possibili) e quindi già l'ambo varrebbe di suo. Ovvio che chi volesse allargarsi (in Premier League c'è Leeds-Manchester City più tutte le altre franzose...) può far di testa sua.



All'inizio del pomeriggio ecco in Corsica arrivare l'Angers ultimissimo, al cospetto dell'Ajaccio che invece sta provandole tutte per risalire. Non capisco perché dovrebbe essere under, l'over 2,5 ha una quota balzana. La sera quota balzana al quadrato, va bene il Lione favorito ma con il Brest finisce quasi sempre gol e allora nessun dubbio.



Ovvio che più che un ambo siano due consigli singoli, per costruire potete pensarci voi, oggi mi affascinano solo queste.





Ajaccio-Angers over (quota 2,20)



e



Brest-Lione gol (1,60)