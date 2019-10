Sarà una bella/bellissima partita o "brutta perchè troppo importante?". Io non ho dubbi: la prima. Perché ho visto due squadre in palla, in Champions; due squadre che cominciano a giocare secondo i dettami dei loro guru, Conte e Sarri. E forse perché siamo talmente lontani dalla fine del girone di andata, addirittura; questi tre punti vorranno dire nulla di definitivo. Ecco perché Inter e Juventus se la giocheranno, senza mettere troppa italianità sul tavolo. Esaurito il preambolo, è proprio per questo che vado sul pareggio. Non lo cercheranno, ecco perché si alzano le possibilità. Sembra strano ma non lo è.



L'Atalanta torna a casa, agli "Azzurri d'Italia", Bergamo. Cominciando a far di conto che la sua Europa ai massimi livelli potrebbe essere già terminata. E che quindi i punti in campionato sono più pesanti. Nonostante arrivi il Lecce che vince in trasferta, 1 e multigol.



Torino-Napoli ha corso il rischio di disputarsi senza allenatore granata numero 1 e numero 2 (squalifiche) ma è rientrato tutto. E dopo che con il Genk si sono buttati al vento mazzi di gol, qui non può uscire un altro 0-0. Per carità.



Barcellona e Siviglia hanno nelle gambe lo sforzo europeo. Acido lattico serio per i blaugrana che hanno giocato di rincorsa, come nel Palio di Siena. Ma sempre 24 ore prima del Siviglia in Europa League. Contro l'Apoel in casa non è stato il massimo dello sforzo vincere 1-0. Il massimo dello sforzo sarà qui, negli ultimi undici confronti diretti ci sono dieci overoni, fate un po' voi...



Ho visto giocare (bene) e perdere il Southampton contro il Tottenham in dieci uomini. Chiuderlo nella sua metà campo e costringerlo allo sforzo che l'ha portato al 2-7 contro il Bayern, tre giorni dopo. Contro il Chelsea i gol arriveranno, nelle ultime quattro gare da una parte e dall'altra 6 overoni e 2 underoni. Ci sta.



E' SFIDA A MISTERPALMIERI o ve lo eravate dimenticato? Sono sicuro di no, questa è la domenica in cui fare le piroette. Ricordatevi: partite del giorno e quota finale. E soprattutto grandi idee.



I CONSIGLI DELLA DOMENICA



Inter-Juventus X (quota 3,20)



Atalanta-Lecce 1/multigol 1/4 (1,82)



Torino-Napoli gol (1,62)



Barcellona-Siviglia over 2.5 (1,57)



Southampton-Chelsea over 2,5 (1,72)





La cinquina vale 25,4 volte la posta escluso il bonus