Stiamo vincendo tutto, questo duemilaventuno resterà nella storia del nostro Paese per un numero impressionante di vittorie, tutte una più importante dell'altra. Ma finchè non finisce non è finita. Ora ci tocca questo Mini-Mondialino (o Europeino) a quattro, semifinali a Milano (oggi Italia-Spagna) e domani a Torino (Belgio-Francia). A seguire le due finali. Della Nations League.Ora la cosa strana. Se partiamo dal 1928 i pareggi sono sfalsati una partita si' e una partita no. Tranne le sfide tra quella del 1980 e del 2004 (ce ne sono tre che non finirono con la X). Vediamo il dettaglio. 1928, Olimpiadi, Italia-Spagna 1-1; 1934, Mondiali, Italia-Spagna 1-1; 1980, Europei, Spagna-Italia 0-0; 2004, amichevole, Itala-Spagna 1-1; 2008, Europei, Spagna-Italia (0-0, sconfitta ai rigori); 2012, Europei, Spagna-Italia 1-1; 2013, Confederations Cup (0-0, sconfitta ai rigori); 2016, amichevole, Italia-Spagna 1-1; 2021, Europei, Italia-Spagna (1-1, vittoria ai rigori).Dato che l'ultima si è conclusa in un meraviglioso pareggio (poi i calci di rigore ci spinsero avanti fino a vincere l'Europeo), se diamo ascolto ai numeri non c'è mai stato un pareggio dopo l'altro nei confronti diretti tra italiani e spagnoli. Certo, è solo un dato numerico e prima o poi si sfalderà anche questo. Cosi' come è un dato numerico quel 37, numero di partite da cui l'Italia non perde. Wow! Anche se il Mancio, col sorriso sulle labbra, ha già fissato che la sconfitta arriverà dopo il Mondiale del Qatar, mica male: firmeremmo tutti col sangue.L'ultimo confronto tra Mancini e Luis Enrique fu divertente per noi e amarissimo per loro, che dovettero lasciare l'Europeo dopo aver giocato meglio per quasi tutto il match. Oggi ci saranno assenze importanti da una parte e dall'altra, è difficile capire come possa andare. Io mi attesto sul risultato esatto di 1-1, uscito cinque volte nelle ultime tredici. E data la familiarità con i calci di rigore a decidere, vuoi vedere che si tornerà sul dischetto? Perchè sul risultato di pareggio dopo il fischio finale ci sarebbero prima i tempi supplementari e poi i rigori.P.S. Il 2021 non è ancora finito. Lo sappiamo noi e lo sanno loro...Italia-Spagna risultato esatto 1-1 (quota 6,00).