Si sono incontrate quattro volte, sempre nei gironi della Champions League. E mai hanno segnato un gol, quattro zero a zero che sembrano taralli. Sto parlando di. E delle stagioni 2005 e 2008. Nella prima c'erano in campo. E, incredibile ma vero, un CR7 con sedici anni di meno. Incredibile perché stiamo parlando di un match senza reti. E il portoghese ci ha abituato in altro modo.Al ritorno, stessa spiaggia stesso mare. Col nostro Tacchinardi nel Sottomarino Giallo. La cosa molto curiosa fu che gli spagnoli vinsero il girone con dieci punti e gli inglesi finirono ultimi come se fossero gente qualsiasi. Sei punti, dietro anche a Benfica e Lilla.Tre anni dopo, ancorauno di fronte all'altro. Ma lì andò diversamente, come graduatoria finale: primo il MU, un punto sotto il Villa. Eliminate Aalborg e Celtic, qui era decisamente meno tosta. In campo c'era ancora Cr7. E il nostro bravissimo e sfortunatissimo Giuseppe Rossi, l'unico giocatore che si è dovuto fermare più volte di Roby Baggio. Comunque, alla fine della fiera, quattro zero a zero. Senza olio di palma.. L'ha sognato la Roma, prima di scontrarsi paurosamente in campo contro Cavani, Bruno Fernandes e soci. Un "aggregate" di 8-5 a favore degli uomini di Solskjaer. Che sarà sulla panca dei rossi così come Unaisu quella dei gialli. Nome leggendario per questa Coppa, perché con il Siviglia ha fatto l'iradiddio. E vinto l'iradiddio. L'Europa League è il suo giardinetto di casa, sa cosa fare e quando. E mette le mani sempre al momento giusto.Anche per questo non vedo tutta la differenza che vedono le quote per questa partita: al massimo 1,80 per il, al massimo 4,80 per il. Forbice troppo divaricata. La Roma si aprì come un fiore, lasciando le praterie in mano agli avversari, gli spagnoli faranno di tutto ma certamente non quello che ha fatto la Roma. Sanno - se serve - chiudersi a riccio. E per esempio è servito nel finale contro l'Arsenal, quando un gol subito li avrebbe estromessi dall'ultimo atto.Si giocherà a, in Polonia, nello Stadio. Boniek farà gli onori di casa, il francese Turpin dirigerà in campo. Io mi metto a casa davanti alla tv e mi prendo una combo controvento: la 1X/under 3,5. A 2,50 si può provare. Io l'accendo. Anche se so perfettamente che se mi facessero scegliere un giocatore da portarsi via non avrei il minimo dubbio:Villarreal-Manchester United 1X/under 3,5 (quota 2,50)