La Roma sarà la prima partecipante italiana in Conference League. Nuova competizione europea per club, che vedrà 184 squadre coinvolte, con 55 federazioni che vi parteciperanno, pronta a partire il 15 giugno. 46 saranno i club che arriveranno dalle competizioni superiori, con la finale al 25 maggio 2022 a Tirana, in Albania. La Roma entrerà in gioco al quarto turno di qualificazione, denominato 'spareggio': il 19 agosto l'andata, il 26 il ritorno.



QUANDO SI GIOCA - Svelata la sua fisionomia, la coppa è più pesante anche della Champions, superiore agli 11 chili. ​Le partite di Conference League si disputeranno di giovedì, in contemporanea con l'Europa League. Al momento, le fasce orarie previste per le due competizioni sono le 18:45 e le 21. Le due finali si giocheranno invece a una settimana di distanza: l'Europa League il 18 maggio a Siviglia, la Conference il 25 maggio a Tirana.