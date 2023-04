Buona Pasqua. Con i parenti, l'uovo e tutto ciò che potrà farvi stare meglio. Noi italians spostiamo il campionato e se vogliamo ci guardiamo il resto. Perché se per esempio il resto può essere una partita come Liverpool-Arsenal allora magari decidiamo di metterci alla TV e di godercela. Questa è una partita importante, anzi molto più che importante L'Arsenal e' un velivolo staccato da terra ma del Liverpool di che squadra si parla? E' rimasto poco da raschiare dal fondo del barile ma Anfield Road e' un catino di storia dove persino lo United può scivolare su uno 0-7.



Ecco perchè oggi i padroni di casa vorranno vincerla a tutti i costi anche se questi tre punti non farebbero altro che il solletico. Almeno al momento. Farebbero invece un regalone all'Arsenal che non deve bruciarsi questo titolo ma non lo ha già vinto. Attenti però: i padroni di casa non perdono un match di Premier League in cui abbiano chiuso in vantaggio il primo tempo dal 2016! Spicci in coperta.



In Francia il Nantes si è guadagnato la finale di Coppa di Francia superando il Lione ed è quella la tappa (l'avversario sarà il Tolosa) già inquadrata nel mirino. Se il Monaco non approfitterà per prendersi questi tre punti pasquali e metterli in scarsella...



Liverpool-Arsenal parziale/finale 1/1 (quota 4,15)

Nantes-Monaco 2 (2,00)



Ambo da 8,30 volte la posta