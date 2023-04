Bel match Sassuolo-Torino. Con gli emiliani che passano un momento di forma che bisognerebbe pesare con la bilancia tanto fa paura. Sei vittorie due pareggi e il Napoli, non c'è che dire. Berardi non ha fatto il Berardi solo in Nazionale ma quando si veste con questa maglia supera anche gli acciacchi. Il Toro dovrà fare a meno di tanta gente ma fuori casa sa spesso come andare in porta. Anche per questo l'over calza benissimo.



Più o meno come il pareggio di Empoli-Lecce. Perchè? Perchè entrambe non vanno più avanti nemmeno a spinte, quattro sconfitte di qua e quattro di là, bisogna raggranellare il punticino se no questo momento da libro giallo quando lo mettiamo via?



Otto vittorie su nove gare. Di Stellini (che era il secondo) senza Conte. Vediamole: Parma-Inter 1-2; Inter-Benevento 4-0; Fiorentina-Inter 0-2; Torino-Inter 1-2 poi, con i bianchi di Londra, Marsiglia-Tottenham 1-2; Tottenham-Manchester City 1-0: Tottenham-West Ham 2-0; Tottenham-Chelsea 2-0 e l'unica sconfitta, Sheffield United-Tottenham 1-0. Ora, finita l'era Conte, e' rimasto lui allenatore ad interim dei londinesi, quarti in classifica. Per conquistare la Champions League si parte oggi dalla sfida in casa Everton, dove Richarlison è diventato grande. E oggi come finisce?



Sassuolo-Torino over (quota 2,00)

Empoli-Lecce X (2,90)

Everton-Tottenham 2 (2,20)



Terno da 12,7 volte la posta