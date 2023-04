Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha risposto ad una domanda sul rinnovo: "Io sinceramente ancora non lo so. Non è una cosa che non mi fa dormire, non mi toglie serenità. So quello che pensano di me i dirigenti, so qual è il mio obiettivo e il nostro, ovvero fare il meglio da qui alla fine, cercare di ottenere con la squadra di fare più punti e poi a tempo debito si parlerà di questo e se le condizioni ci saranno perché no, si andrà dopo Pasqua, ma il resto chiedetelo alla società, non spetta a me".