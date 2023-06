Volete vedere che Brescia-Cosenza non finisce nei tempi regolamentari? Dopo l'1-0 dei calabresi all'andata la parità dei risultati spingerebbe le due squadre ai supplementari e poi, eventualmente, alla coda dei calci di rigore. I lombardi debbono/vogliono cancellare l'orripilante possibilità di tornare in Serie C dopo quasi una quarantina di anni: per far questo hanno soltanto la possibilità di vincere. Ma l'1-0 non basterebbe a ribaltare il tutto e mandare giù il Cosenza. Ecco perchè nel caso in cui il match scivolasse su quel risultato potrebbe darsi che vedremmo una partita bloccata da ambo le parti.



Lo Stoccarda vuole evitare la retrocessione contro l'Amburgo, che invece si è più volte mangiato la promozione nella Bundesliga. Si giocherà nello stadio dei primi, l'appuntamento per il ritorno in casa degli anseatici. Queste due, quando si incontrano, non vanno mai in bianco. Bisognerebbe risalire al 2014, sembra un secolo fa, per risalire all'ultimo no-gol. E non vedo tirare quell'aria lì, proprio no.





Brescia-Cosenza risultato esatto 1-0 (quota 6,25)

Stoccarda-Amburgo gol (1,57)



Ambo da 9,81 volte la posta