In una serata di Champions in cui il banco ha messo da parte soldi per due esistenze e mezzo (almeno), noi siamo andati alla cassa. Addirittura con qualche rimpianto perchè la prima idea era stata quella del gol/over 3,5 a Madrid, l'idea dei tempi supplementari mi aveva sfiorato. E il gruzzolo sarebbe stato più pesante.Oggi invece mi attesto su quello che mi piace da un po' e lascio da parte un match che decritto poco: Liverpool- Enrica. Se i portoghesi capissero subito che è serata di sofferenza e non altro allora avrebbe una quota possibile l'under 3,5; se invece penseranno di essere il Chelsea per una volta allora prenderanno l'imbarcata.La partita vera e' Atletico Madrid-Manchester City. Per una tonnellata e mezza di motivi. Alcuni e importanti sbucati fuori dal 5-5-0 dei colchoneros presentati all'andata da Simeone. Contro un rivale come Guardiola che a calcio giocherebbe comunque e sempre, anche contro la rappresentativa di Saturno,Stasera, dopo l'1-0 dell'andata firmato da quel fenomeno di De Bruyne - un Modric molto più giovane e molto più offensivo - quando i minuti alla fine cominciavano a scemare e di parecchio (e quindi la Linea Maginot aveva fino a li' dato i frutti sperati), gli spagnoli debbono segnarne almeno uno per raggiungere i tempi supplementari e magari i loro connazionali in semifinale, Real Madrid e Villarreal.Gli attaccanti per sognare li avrebbero pure. Il problema è fare la partita. Lasciando gli spazi agli omologhi di Guardiola. E' li' che casca l'asino. Ho trovato una quota che mi soddisfa nel multiesiti 0-2 0-3 ovvero uno dei due risultati che si palesa a fine match. A cinque contro uno potrebbe essere un affare. Ma per questa semifinale faccio poco testo. Ve lo dico nell'orecchio, è l'anno in cui si giocheranno tutto Guardiola e Klopp. Inteso come Champions, Premier, FA Cup e tutto quello che può restare a portata, anche il torneo dei bar. Lasciando il Pallone d'Oro a quella belva di Karim Benzema (che prima o poi si faccia intervistare dalla bravissima Francesca Fagnani?) e sul tappeto verde il grande interrogativo della stagione: quale big andrà ad allenare lo stratosferico tecnico che per ora muove i comandi del Sottomarino Giallo?