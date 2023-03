A Napoli si sono abituati alla grande, quelli che vanno allo stadio. Con Osi e Kvara è roba grossa. Oggi al Maradona è di turno la prima per il girone di qualificazione per i Campionati Europei 2024 e non so se mi sono spiegato. Ed è la ripetizione di quella finale (seguita dallo 0-0 e l'1-0 in Nations League) che ci aggiudicammo ai rigori, anche se non in casa nostra ma a Wembley. E pensate, non c'erano tutti questi problemi (pochi italiani, troppi infortuni) che ci si parano ora davanti. Al punto che, se ci fosse stato contro quel Rashford da corsa nelle loro file, non avrei avuto dubbi a schierarmi sulla vittoria da trasferta. Così chissà... Ne andranno avanti in due, dovrebbero essere Italia e Inghilterra senza dubbi e quindi magari non si faranno male. Mancini e Southgate non vivono il periodo migliore, magari firmerebbero il punto con la stilografica d'oro. Quattro su cinque degli ultimi "testa a testa" sono stati X, nel più recente si mise di mezzo Raspadori. Occhio agli "hooligans", non saranno quelli che ci ricordiamo ma dopo la gente dell'Eintracht Francoforte fanno più paura.Oggi vado su due singole, le quote invitano ma non all'ambo. Slovacchia-Lussemburgo e' l'altra da me scelta. Gli ospiti sono anni che hanno cambiato faccia diventando una nazionale che addirittura ne ha persa soltanto una nelle ultime otto. Portando via uno storico, magico 3-3 in casa della Turchia. Gli slovacchi sono poca cosa e stanno provando da giorni a rimettere in piedi Skriniar (al 99 per 100 non ce la farà). Il pareggio ha un quotone, la vittoria casalinga una quotina (se la prenderanno?). Chi volesse potrebbe tentare l'ambo dell'Italia X con la doppia esterna in questa. In caso contrario via con le singole.