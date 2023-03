L'Italia di Roberto Mancini riparte da Napoli. Stasera al Maradona affronterà l'Inghilterra nella prima partita di qualificazione all'Europeo 2024 che si giocherà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024. Per la partita di oggi in programma alle 20.45 è previsto il sold out: 41mila biglietti venduti (la capienza massima dell'impianto è di 47mila posti), entusiasmo alle stelle e la voglia di voltare pagina dopo l'ultima brutta delusione Mondiale. Tanta curiosità di vedere i nuovi, in particolare quel Mateo Retegui che potrebbe partire dal primo minuto. Mancini torna alle origini col 4-3-3, Toloi e Acerbi proveranno a fermare Harry Kane. La partita sarà visibile in chiaro su Rai Uno dalle 20.45, e in streaming su Rai Play.



Le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini. Ct: Mancini.

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Kane, Foden. Ct: Southgate.