Il terno vale 7,90 volte la posta

Se uno ha negli occhi e nella memoria le ultime digli gira ancora la testa. Sono stati un 2-2 (contro il Torino) e un 4-4 (contro la Lazio) che pirotecnici è dir poco. Non solo:. Per l'attaccante dell'Udinese pare si stiano muovendo anche importanti club dall'estero. Perché è bravo, molto. Tornando a noi, Empoli e Udinese restano su sei opzioni gol di fila (i toscani) e otto su dieci (i friulani), comprese un'amichevole a testa. Voi mi direte che la quota è bassina, io vi risponderò che con questi numeri a corredo del match il gol non potrebbe essere più alto di così.I pugliesi sono belli comodi quattro punti avanti al Palermo e si tengono il comando, i campani si giocheranno con tutta probabilità i play-off andando avanti, formichina formichina, grazie ai pareggi che finora sono addirittura nove. E con la difesa meno battuta del torneo, insieme con quella del Catanzaro (undici gol subiti). Nel 2017 e nel 2019 furono due pareggi - uno in Serie B e uno in Serie C - al Partenio. Non vedo perché, tra due squadre così quadrate, non possa uscirne un altro. Non ho controindicazioni.Nel pomeriggio divado a scegliere la terza carta del mio terno,. Al Municipal vedranno scendere in campo due squadre che otto volte su dieci (cinque da una parte e cinque dall'altra) hanno collezionato under 2,5. Sto parlando delle ultime cinque per ciascuna, ma si può arrivare a sei su sette per i padroni di casa. Che nonostante di gol ne subiscano quasi il doppio degli ospiti (ventisei contro quattordici), sono entrati in questo mood di under 2,5 che va rispettato.