Sento sparare i cannonieri fin da questa mattina.Oggi è lavoro di chi sa far male sottoporta. Oggi i numeri sono tutti per noi. Bisogna avere solo un po' di coraggio e non farsi spaventare dal numero delle reti che andiamo a trattare. Partiamo. Come vaporetti al mattino.Non tanto per i bianconeri, che comunque sono di ritorno dallo 0-4 di Londra dicendoci che sulla difesa e centrocampo possono contarci pochino per il momento quanto perUna gragnuola. Con i 2-2, i 3-3 e il 5-2 di domenica scorsa contro lo Spezia. Vedremo dopo entrando nel dettaglio chi è il marcatore che non mi ha fatto dormire la notte scorsa.Ricordo benissimo Venezia-Roma, giocata da qualche giorno: vi firmerei con una stilla di sangue personale questa cosa che vi dico: sE di questo siate sicuri. E' l'unica delle quattro in cui preferisco l'over 2,5 al gol/over 2,5 soltanto perchè il 3-0 per l'Inter è qualcosa che può materializzarsi da un momento all'altro.. Forse mai nella storia di questo scontro toscano si erano viste due contendenti tanto in palla, che possono giocarsela guardando soltanto in su senza avere problemi di bassa classifica. Il calcio che giocano è prettamente offensivo, hanno tutto nella testa e nei piedi per mettere in difficoltà il portiere avversario.Allo stesso modo di, in cui la base è la squadra di Tudor che sta facendo letteralmente gli sfracelli da quando lui ha messo piede in una delle più belle città d'Europa. La Sampdoria aspetta questa gara per tornare a dire che, anche con gli avversari di un certo pregio, i doriani sanno vincere e convincere. E che non serve soltanto il buon vecchio Quaglia per segnare.Ma non è finita qui. Perchè, se lo avete ammirato contro il Milan mettere a sedere Tatarusanu e indirizzarla in porta avete la netta sensazione di quale sia il suo momento di forma. Chi lo vuole addirittura a gennaio dovrà calare la mano molto in profondità, non basteranno soldarelli per un cannoniere di tale portata. L'altro è uno dei miei preferiti, il calciatore che quando è nella sua serata riesce a farsi applaudire anche dai tifosi avversari. Si chiama, l'ho visto festeggiare con i compagni in Svizzera per il 3-3 di Muriel con la faccia di chi stava pensando: "E con la Juventus tocca a me". Nessuna certezza sul fatto di quanto giocherà, io se fossi il suo allenatore lo metterei in campo di sicuro. Perchè so quel che faccio. Occhio Juve, mastro Ilicic ha tanta voglia di te. E della tua porta.Juventus-Atalanta gol/over 2,5 (quota 1,90)Venezia-Inter over 2,5 (1,55)Empoli-Fiorentina gol/over 2,5 (1,90)Sampdoria-Verona gol/over 2,5 (2,00)PiùJuventus-Atalanta marcatore si' Ilicic (quota 4)Empoli-Fiorentina marcatore si' Vlahovic (2,25)