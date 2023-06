Non si finisce mai. Il giorno dopo Spagna-Italia di Nations League ecco le qualificazioni europee, oggi non c'è granché di bello, forse il programmino più classico ce lo propone l'amichevole tra Polonia e Germania che, in fin dei conti, almeno sulla carta è sempre qualcosa di buono.



Parto con la Danimarca che ospita l'Irlanda del Nord. Quest'ultima ha una caratteristica mica da ridere: quando gioca fuori casa nelle qualificazioni europee non segna neanche a metterla dentro con le mani, nelle ultime undici volte è andata proprio così! In classifica viaggiano entrambe a tre punti, una vinta e una persa, qui si può andare con l'1/1 parziale/finale. Si gioca al Parken Stadium di Copenaghen. Le due volte più recenti lassù furono due pareggiotti, zero a zero e uno a uno ma parliamo di una vita fa.



Macedonia del Nord? Ci porta alla mente qualcosa che non è proprio il caso. Ci fecero male loro o ce lo facemmo da soli? Cambia poco perchè il dolore di saltare un Mondiale (anche se c'era ancora un Portogallo da scavalcare) è immenso. Oggi i nostri intrepidi avversari di quella purtroppo indimenticabile giornata ospitano l'Ucraina. Che ha giocato soltanto in Inghilterra, perdendola zero a due. Mentre gli slavi una l'hanno vinta ma di misura (nonostante fosse Malta e si giocasse in casa...). Gli ospiti non vincono tre trasferte di fila nelle qualificazioni dal 2007, ora sono a due e quindi magari questa gli tocca. Si giocherà alla National Arena Toshe Proeskj di Skopje. E' il girone di Inghilterra e Italia, noi siamo secondi alla pari con i nostri "amici".



Come dicevo sopra, eccola l'amichevole tra Polonia e Germania. Si giocherà al PGE Narodowy di Varsavia e anche qui c'è una curiosità: da otto gare i polacchi non ne pareggiano una in casa (cinque successi e tre sconfitte). L'ultima tra loro in Polonia finì 2-2 e pochi anni dopo zero a zero in Germania: perché non ripetersi sulla X che si palesa soltanto in amichevole?





Danimarca-Irlanda del Nord parziale/finale 1/1 (quota 1,78)



Macedonia del Nord-Ucraina 2 (1,90)



Polonia-Germania X (3,90)





Terno da 13,1 volte la posta.