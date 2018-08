L'Atalanta ha sofferto la settimana tra l'andata e il ritorno. Poi ha deciso che non era proprio il caso di farsi buttare fuori dai bosniaci. Ora che ha imparato la lezione e dopo gli otto gol in trasferta c'è solo da scherzare di meno e battere l'avversario israeliano dell'Haifa. Occhio che quest'anno la Dea vuole andare avanti in Europa League, l'anno scorso ha fatto i compiti a casa. E andate a chiedere ai tedeschi del Borussia Dortmund come cavolo fece a eliminarla perché non lo sanno neanche loro.



Per costruire un terno possibile ci sono due vittorie casalinghe. Quella dei turchi del Basaksehir (ex squadra di Cengiz Under) contro gli inglesi del Burnley e quella degli scozzesi dei Rangers di Glasgow allenati da Gerrard contro gli sloveni del Maribor. Vittorie regalate proprio no ma le quote superiori alla pari possono lavorare per noi. E arrivare a sfiorare il 6/1. Chi ci ama metta il cippino.



I CONSIGLI PER GIOVEDI':



Haifa-Atalanta 2 (quota 1.40)



Basaksehir-Burnley 1 (2.05)



Rangers-Maribor 1 (2.05)



Il terno vale 5.88 volte la posta



@calcioepepe