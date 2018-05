Oggi battiamo le mani alla Juve che festeggia col Verona e rinviamo a domenica la Sfida a MisterPalmieri, sicuri che qualcuno che trovi l'Isola del Tesoro ci sia.

Parto con la più intensa partita del sabato, ovvero la finale di FA Cup tra Antonio Conte e José Mourinho. Parliamo di una partita secca che regala un trofeo, tra due tecnici che si amano come gli Orazi e i Curiazi. Non riesco a capire come possa venir fuori aperta, con molti gol. Si scruteranno in cagnesco dalla panchina, figuriamoci i ventidue in campo. Se la partita non si stappa troppo presto, è un under bello grosso.

Così come sembra tutto il contrario tra Livorno e Lecce, nel torneo a tre (con il Padova) che vale la Supercoppa di C. I toscani arrivano da un nocchino sulla testa preso in casa dei veneti (addirittura 1-5!) e devono cercare almeno la vittoria, pur sapendo che in un torneo a tre una sconfitta del genere non si può recuperare. Vedo gol.

In Francia, ultima giornata a cena. Lione-Nizza il match più interessante, con in ballo punti Champions ed Europa League. Nel carrello inserisco anche Dijon-Angers, vero e proprio allenamento tra due che non debbono chiedere di più. In tutti e due i casi sono sull'over 2.5.

Si chiude con la Spagna. Malaga ultimissimo, Getafe in ottima posizione. Non capisco le quote, gli ospiti sono decisamente più forti e in grado di chiudere un torneo fantastico per loro, subito a ridosso della zona Europa League. La quota del 2 non me la spiego nonostante sia una sgambatura per entrambe.



I CONSIGLI DEL SABATO



Chelsea-Manchester United under 2.5 (quota 1.54)

Livorno-Lecce gol (1.60)

Lione-Nizza over 2.5 (1.39)

Dijon-Angers over 2.5 (1.57)

Malaga-Getafe 2 (2.28)

La cinquina vale 12.2 volte la posta escluso il bonus

@calcioepepe