Prima dei botti della domenica, la Serie A non si fa mancare un anticipo serale come quello tra Torino e Atalanta. I nerazzurri bergamaschi si sono da soli aperti il portellone e buttati dentro la fornace, a 1,19 di quota finale, contro la Spal (che ha giocato un'ottima partita). Qualsiasi minimo punto mancasse alla classifica finale, la Dea saprebbe dove cercarlo. Il Torino, in vantaggio poi bucato e ribucato dal Sassuolo in casa emiliana, ha fatto più o meno la stessa fine. Si andrà a trecento all'ora, i gol verranno di conseguenza.



La Viola di Iachini è una Viola cui non stacchi i petali se non a martellate. Squadra rifiorita, combattiva, che segna in molti modi, ha fatto di Castrovilli il suo Verratti da corsa. In Toscana si sposta il Genoa di Nicola, che con la Roma all'ultima ha fatto la figura della barchetta di carta messa in mare dal bambino sprovveduto. Per lottare lotta, che il risultato arrivi e un altro discorso.



La Bundesliga ci dà suggerimenti che si fanno prendere al volo. Anche se sarà il caso di dire che da quando è entrato l'Anno Nuovo i banchi di scommesse non hanno abbastanza mani per contare i soldi tante sono diventate le difficoltà, su ogni tasto che tocchi, basta saperlo e divertirsi.

Per esempio, Bayern-Schalke. La vittoria dei bavaresi è data a un soffio ma contro c'è una squadra con i controfiocchi, che ha sventolato come una bandiera il Moenchengladbach al ritorno in campo. Vado con il gol, ne dovrebbero arrivare come un getto di idrante.



Francoforte-Lipsia è un altro campo dove si dovrebbe veder piovere un bel numero di reti, con Werner e Schick che sono diventati terminale offensivo più che devastante. I padroni di casa però non sono Cenerentola e non sono d'accordo a recitarne la parte. Overone anche se la quota è quel che è.



Chiusura con Union Berlino-Augsburg. Qui non c'è molto da inventarsi. Nelle ultime otto da una parte sono stati segnati ventitre gol, dall'altra nelle ultime otto sono stati messi a segno trentuno gol. La ruota della felicità della nostra scelta.



Ormai ve lo scrivo velocissimo: solo partite del sabato con quota finale. E i più forti vengano a rileggersi nel pezzo dedicato a loro, lunedì prossimo. Che il Mister possa accompagni nelle ultime righe...!



I CONSIGLI PER SABATO:



Torino-Atalanta over 2,5 (quota 1,62)

Fiorentina-Genoa 1 (1,75)

Bayern-Schalke gol (1,83)

Francoforte-Lipsia over 2,5 (1,44)

Union Berlino-Augsburg gol (1,67)



La cinquina vale 12,4 volte la posta escluso bonus.