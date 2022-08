, due volte su tre. Motivo in più per vederla come la vedo io stavolta?, eliminando il Twente di Enschede grazie anche al volo "Zoffiano" all'ultimo minuto di Terracciano. Minuti che - è possibile - restino sulla groppa viola dal momento che il Napoli ha siglato nove gol nove nelle due partite vinte finora. Non credo che le parole sulla questione Osimhen-CR7 restino da qualche altra parte se non nel vento. E quindiL'ha saputo arrestare il Milan giocandosi tutte le sue carte e nella maniera migliore. Cosa che invece trova non semplicissimo da fare ildi Cioffi dall'inizio del torneo, tanto che si è più volte parlato di esonero. Comunque il puntaccino è giunto, nello scontro di Bologna, e oggi vedremo che succede.- stranamente quota leggermente in salita da ieri - dovrebbero avere nostre notizie.(anche questo cresciuto da ieri), la partita che ricorderà Capitan Gianluca Signorini. Un buonissimo difensore e una gran persona. Prima dell'inizio le squadre indosseranno la sua maglia e la sua memoria volerà in mezzo agli spettatori. Dopo comincerà una partita intensa. Che il grande Gianluca probabilmente vorrebbe non veder perdere a nessuna (sotto la Torre ha cominciato e finito la carriera, Marassi è stata la sua casa per sette anni e più di duecento gare)..Fiorentina-Napoli 2 (quota 2,05)Verona-Atalanta 2 (1,80)Pisa-Genoa X (3,30)Terno da 12,1 volte la posta