L'Europeo Under 21 scocca oggi anche per noi, contro i francesi. Otto gli incontri tra il '99 e il 2018, faccia a faccia gli azzurrini Under 21 e i transalpini pari età. Tocca a loro la partita notturna che lancia il nostro viaggio. E in tanti di quegli otto incontri, per la precisione cinque, è finita in pareggio.



Tre volte - le ultime - tutte in amichevole; due volte nel '99 quando le rappresentative si scontrarono a distanza di tre giorni, per qualificarsi alla fase finale. La prima finì 1-1; si andò alla seconda tre giorni dopo, stesso risultato, ai tempi supplementari la spuntarono i nostri con il gol (splendido calcio di punizione, traversa-fondo del sacco) di Pirlo. Facendo una specie di miracolo a Taranto (nonostante loro fossero rimasti in dieci) dopo essere andati in svantaggio al primo minuto grazie alla rete del fenomeno Thierry Henry. Nelle nostre fila c'erano Abbiati, Gattuso, Ambrosini, Zambrotta e come detto Pirlo. Agli ordini del commissario tecnico Tardelli.



Niente di più probabile che le due "cugine" impattino ancora una volta in questo match che apre il gruppo D (le altre sono Norvegia e Svizzera). Sembra il classico appuntamento da non perdere per poi andarsi a cercare i punti-qualificazione proprio con le altre. I francesi sono forti ma Tonali e compagnia non staranno lì a fare troppi convenevoli. E Nicolato sa come muoversi in panchina. Per centrare l'Olimpiade serve acchiappare una semifinale. Si gioca in Georgia e Romania. Questa alla Cluj Arena.





Francia U21-Italia U21 X (quota 3,45)