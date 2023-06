Sandro Tonali, centrocampista del Milan e capitano della Nazionale Under 21 impegnata in Romania e Georgia agli Europei Under 21, ha parlato in conferenza stampa:



“Abbiamo fatto la scelta migliore per tutti, anche perché dopo le 50 partite che ho giocato quest’anno sarebbe stato eccessivo prendere parte a entrambi gli impegni”.



TERZO TENTATIVO - “Non c’è voglia di rivincita, ma sappiamo che siamo un gruppo forte, abbiamo lavorato tanto in questi giorni e vogliamo fare bene. Ora bisogna solo scendere in campo e dare il meglio”.



CONTRO KALULU - “C’eravamo stuzzicati nelle ultime settimane nel club, ci sentiamo spesso perché siamo amici. Sarà la prima volta da avversari, spero di lasciargli un brutto ricordo”.