Reduci, al contrario delle cugine, da un turno di campionato con i controbaffoni, l'una battendo l'Inter nel derby e l'altra andando a spremere la Fiorentina post-Vlahovic in casa sua. Non solo, sapendo benissimo, come tutti noi, cheI precedenti mi contraddicono. Nelle ultime otto (e nelle ultime cinque di Coppa) c'è stato un inferno di no-gol. Nel senso che soltanto due volte è uscito il gol mentre tutte le altre si è materializzato il no-gol. Strano no? Decisamente.pur non essendolo geograficamente (duecento chilometri). Qui siamo sempre ai quarti di finale ma con una differenza sostanziale:. E quindi è prevedibile circospezione massima, le due squadre sanno perfettamente che si stanno giocando una bella fetta di finale. Ecco perché. Non so se mi sono spiegato... Forse addirittura più che tra le due francesi solo sorrisi e carezze? Poco prevedibile assistere ad assalti, la qualificazione avverrà al ritorno, non c'è storia. La quota del terno proposto con i due pareggi è molto alta, chi volesse stabilirsi su un ambetto più tranquillo potrebbe andare sui dueEcco il piano diabolico per un tifoso dell'una o dell'altra.(quota 1,62)(3,10)(3,20)Il terno vale