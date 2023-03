Si riparte. Con i campionati. La più bella è Marsiglia-Montpellier, in Ligue 1. I padroni di casa, secondi dietro il PSG, dovranno spremersi come agrumi per prendersi questi tre punti perchè i rivali arrivano da tre vittorie e un pareggio. Non è poco, per niente. E se poi segnano per primi vincono loro, come hanno fatto nelle ultime sei volte che hanno fatto gol per primi. In casa l'OM non è un rullo compressore visto che nelle sei interne più recenti, compresa la Coppa nazionale, sono arrivate soltanto una vittoria, tre pareggi e due sconfitte! Fiducia al Montpellier, vado con il gol (a una bella quota).



In Portogallo troviamo un'altra quotarella niente male in Estoril-Gil Vicente. Questo 2 credevo che fosse più bassino e invece ce lo regalano come fosse difficilissimo. L'Estoril viene da una serie mostruosa di sconfitte (nove e una sola vittoria) mentre gli ospiti vanno alla grande (cinque successi, due pareggi e tre sconfitte) e sono quinti nelle ultime dieci disputate. Non me li faccio scappare.



La capolista di Bundesliga 2, il Darmstadt, si è rimesso in carreggiata dopo un momento-no e a Norimberga può portarsi via l'ennesimo successo contro un rivale che non sente troppo il sale sulla coda.



PS E Genoa-Reggina? Bel match ma le quote non le capisco proprio.



Marsiglia-Montpellier gol (quota 1,85)

Estoril-Gil Vicente 2 (2,55)

Norimberga-Darmstadt 2 (2,10)



Terno da 9,90 volte la posta