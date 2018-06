Domenica bestiale. Proviamo a renderla remunerativa ma non è facile per niente. Parto dalla nostra Frosinone-Cittadella, 1-1 all'andata. Poggiandomi sul fatto che il Cittadella è stato il team che ha fatto meglio in trasferta in tutta la stagione vedo gol. Ma la combo è comunque dalla parte dei laziali. 1X/gol a 2.20 mi sembra ottimamente pagata.



Vado adesso sull'amichevole Austria-Brasile. Due nazionali che definire in forma è poco. Guardate soltanto l'ultima degli austriaci contro la Germania e capirete. Qui costruisco un gioco che esclude soltanto la vittoria verde-oro di due o più gol. E cioè 1/handicap e X/handicap (il Brasile parte da -1 con l'handicap). E quindi due giocate diverse. Ovviamente la quota più alta è quella della X/handicap, che consiste nella vittoria brasiliana di un gol. Tutto il resto è 1/handicap. Magari...





I CONSIGLI DI DOMENICA





Frosinone-Cittadella 1X/gol (quota 2.20)



Austria-Brasile 1/handicap (quota 2.35)





e inoltre





Il primo ambo vale 5.17 volte la posta, il secondo 8.03 volte la posta



@calcioepepe