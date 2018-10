Un vincitore della SFIDA A MISTERPALMIERI di sabato e uno per quella di domenica. Se si dovesse indovinare il nickname di quello del sabato sorrideremmo tutti perchè LUANO70 ormai è un must.



Un bel ternetto a quota 6,5 e ancora una volta si è fatto giorno.



Ecco le partite e i suoi consigli.

Empoli-Roma X2 over 1,5

Guingamp-Montpellier X2

Angers-Strasburgo X



La domenica ecco un un nick che ben conosciamo, torna a farsi sotto sulla linea bianca. E' quello di FERRI RAFFAELE, con uno dei suoi sistemi a due colonne. La quota sarebbe 18 ma dovendo dividerla per due diventa 9; batte comunque il 7,5 di Giovanni Marini, una ottima quaterna.



Ecco le partite



Spal-Inter X2/under 3,5

Palermo-Crotone 12/under 3,5

Valencia-Bercellona 1X/under 3,5

Portimonense-Sporting over 2,5

PSG-Lione 1/X2 integrale



Ancora una volta portiamo a casa le due sfide anche se questa volta non sono le bombe dell'ultimo weekend. Ma non importa, l'importante è vincere e convincere!