Vediamo se la voglia e il bisogno della Dea di andare ad acchiappare l'Inter in classifica sarà più forte della serie positiva positiva positivissima della Viola, per di più in casa sua. Il 4-1 con il Lech Poznan ha sistemato il passaggio di turno in Conference, i nerazzurri non avranno nulla da raccogliere sul piatto d'argento e poi Lookman ha lasciato i posti in attacco agli altri. Possibile successo in trasferta, Gasperini non si metterà paura anche se di un rivale così in palla.



Leeds-Liverpool di Premier League è lotta per la salvezza di un tecnico nuovo (da quattro partite è in panca Javi Gracia) contro lotta per le piazze che contano. Klopp ha rivisto con l'Arsenal il film dei suoi ragazzi che conosceva, se non ci si fosse messo di mezzo Ramsdale avrebbero segnato cinque reti. Proprio perché il nuovo corso dei padroni di casa ha detto che stanno piovendo gol in un senso e nell'altro, allora la scelta sacrosanta deve essere una.





Fiorentina-Atalanta 2 (quota 3,00)



Leeds-Liverpool over 3,5 (2,30)





Ambo da 6,90 volte la posta.