Appena ho visto quella quota sono andato subito in cerca delle altre due per costruirci un terno. E le ho trovate tra le amichevoli del giorno. Ma sappiate che vi prudessero le mani per spararvi una bella singolona, la trovereste nei quarti di finale degli europei femminili di oggi.



Perchè non si può proprio leggere l'under 2,5 di Germania-Austria a 2,25, come finisca finisca. E' una quota troppo ma troppo alta, qui non c'è un girone dove poterci rimettere mano se si sbaglia ma è una gara ad eliminazione diretta che ti spingerà in semifinale.



A maggior ragione l'Austria è in procinto di giocarsi una partita chiusa, blindata il più possibile contro la favoritissima avversaria. Che, se mai dovesse passare in vantaggio molto presto, potrebbe ripetere la vittoria contro la Spagna, chiudendosi e facendo leva su una difesa più che rodata. In pratica, non vedo più di un 1-0 o di un 2-0. E quell'under solletica il palato.



Sassuolo-Sudtirol e Pisa-Palermo ci portano in tutt'altro calcio. Amichevoli d'estate dove è normale che i gol spuntino come funghi, prima o poi. Ho massima fiducia in queste quattro.



Germania-Austria (europei femminili) under 2,5 (quota 2,25)

Sassuolo-Sudtirol gol (1,55)

Pisa-Palermo gol (1,57)



Terno da 5,47 volte la posta