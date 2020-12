La base per altezza della giornata di Europa League è Alkmaar-Napoli. Ovvero spareggio all'OK Corral, il Napoli in vetta ma ancora superabile da olandesi e baschi della Real Sociedad (giocano una partita che potrebbe finire in breve tempo). Quindi, dopo il 4-0 riversato sulla Roma - la migliore giocata fin qui da Gattuso e compagnia, nonostante l'assenza di un pilastro come Osimhen - c'è ancora da fare a schiaffi in uno scontro diretto, direttissimo. Se riandiamo con la mente all'andata, vista dagli olandesi, ci torna in mente una follia di partita in cui i nostri cozzavano contro le mura della città e loro un tiro e un gol. In due parole non ci fu partita. Ma vinsero loro. Ora, se le due squadre sono quelle e non le hanno cambiate di notte nei letti, il risultato dovrà essere altro. Con i tre punti il Napoli chiuderebbe baracca e burattini, il pareggio lascerebbe qualcosa di non detto. Per il primo posto all'ultima con la Real Sociedad.Milan all'ultimo sforzo, la partita dura è l'altra del girone, qui bisogna andare sciolti e relegare come fanalino il Celtic che non è riuscito a raggranellare meglio di un punto. Ibra o non Ibra, fossero tutte come questa. Con i tre punti ti metti in finestra a farti portare dal vento il risultato del Lilla, facendo il finto disinteressato. Quello che qui "adoro potente" è l'1/1 primo tempo/finale: passa la pari e onestamente non gli si può lasciare nelle mani.Un over e un under per lanciarsi verso una quota che olierebbe il giovedì. I gol possono arrivare dalla Grecia, dallo Spiros Louis di Atene, dove ospite dell'Aek ci sarà il Braga. L'Aek deve giocare per vincerla, qualsiasi altro risultato servirebbe come la fuffa. Non si potrebbe fermare nemmeno davanti a un eventuale gol di svantaggio. I portoghesi segnano e ne prendono due alla volta, l'over 2,5 sembra avere una ragione di vita intelligente.I pochi gol potrebbero invece piovere (o non piovere) dall'Arena CSKA di Mosca. Il perchè è presto detto: i russi di casa vengono da otto partite di Europa League su nove con meno di tre gol. Francamente mi sembra una gran bella media, tutta spostata dalla parte nostra.Alkmaar-Napoli 2 (quota 1,85)Milan-Celtic primo tempo/finale 1/1 (2,05)Aek-Braga over 2,5 (1,72)CSKA Mosca-Wolfsberger under 2,5 (1,88)