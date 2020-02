Sei sulle sette gare consecutive vinte ora in casa dalla Lazio la hanno visto segnare più di due gol e mezzo. Se vediamo che il Verona è certamente una delle squadre più in forma del torneo (dodici punti nelle ultime sei, dodici i gol segnati), se facciamo una maionese tra i gol di Immobile, quelli di Caicedo e quelli dei veneti arriviamo ad un over 2,5 che dovrebbe essere pagato poco o niente. Anche perchè Juric non sembra uno di quelli che vengono a parcheggiare il bus davanti alla linea di porta. In questo recupero infrasettimanale di Serie A, over 2,5 a bestia.



Due le partite nella multipla del mercoledì prese dalla Ligue 1 francese. La prima è Tolosa-Strasburgo, ultima in classifica (anche bella staccata lì in fondo) contro una squadra che fuori casa non segnerà molto ma tre vittorie le ha comunque portate a casa. Sinceramente un tentativo da fare anche perchè nelle ultime tre trasferte degli ospiti (ogni competizione) ci sono due successi, uno a Montecarlo.



La seconda è Montpellier-Metz, partita meno scontata di quello che potrebbe far pensare l'1,75 della vittoria interna. Nelle ultime ore il gioco ha preferito la doppia esterna e questi sono sempre segnali da non far passare sotto silenzio. Le ultime tre sono tutte vittorie, quella di mezzo a Reims: se vi fidate di un team che ha mostrato la sua forma eccellente, la X2 può essere una bella invenzione. A quella quota, poi.



FA Cup inglese di livello con Tottenham-Southampton. Siamo ai sedicesimi di finale. Il dato che salta agli occhi, anzi negli occhi, è che nelle ultime dieci sfide una contro l'altra nove si sono concluse con l'opzione gol. Va bene che non c'è Kane, va bene che tra i pali dei bianchi è rientrato Hugo Lloris ma i numeri sono numeri. Mica olive taggiasche...







I CONSIGLI DEL MERCOLEDI







Lazio-Verona over 2,5 (quota 1,57)



Tolosa-Strasburgo 2 (2,37)



Montpellier-Metz X2 (2,11)



Tottenham-Southampton gol (1,75)





La quaterna vale 13,7 volte la posta