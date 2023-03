Spalletti versus Sarri incendia il tifo di Napoli. E non ci potevano essere dubbi.Anche perchè, visti i tremila punti di vantaggio, la capolista deve trovare sempre qualcosa di nuovo per divertirsi. E per il momento non ha nemmeno la preoccupazione della sfida di Champions, che non arriverà immediatamente. La Lazio invece avrà molto presto l'Az Alkmaar da fare fuori dall'Europa League e non sarà tutto cosi' facile. Soprattutto se Immobile che è tornato in campo è quello visto mangiarsi di tutto contro la Sampdoria. E se non ci pensava il Mago negli ultimi minuti... Certo, la quota della vittoria casalinga non mette i brividi ma ci si può comunque aprire il terno.



Borussia Dortmund-Lipsia è bellissima. O almeno potrebbe diventarlo. Ma anche in quello scontro di Bundesliga c'è di mezzo il ritorno contro il Chelsea per i gialloneri. In condizioni normali si dovrebbe andare con il gol/over ma Londra è un appuntamento troppo vicino per toglierselo dalla testa. E il Lipsia non si leva di torno con lo schioccare delle dita.



Chi di voi potrebbe immaginarsi che il campionato tra quelli importanti in cui si segna di più è la Ligue 1 francese? Nel cinquantanove per cento delle partite di questa stagione si è palesata l'opzione gol, con entrambe le rivali a segno. In Nizza-Auxerre ci dovremmo attendere qualcosa di diverso? Direi proprio di no.



LA NOSTRA SCOMMESSA



Napoli-Lazio 1 (quota 1,65)



Borussia Dortmund-Lipsia X2 (1,63)



Nizza-Auxerre gol (1,90)



Terno da 5,11 volte la posta