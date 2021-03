Sergio Caputo cantava "Un sabato italiano", io vado nelle direzione opposta. Tre match, ne scelgo uno. Quello del posticipo serale, traChe potrebbe diventare un altro derby, per quel che di poco carino è avvenuto qualche giorno fa. Ma al di là dello scontro quasi fisico tra presidente e vice-presidente, questa è partita vera in ogni caso. I rossoblù di Ballardini hanno preso la china giusta poi Inter e Roma (prima e dopo la Samp) ne hanno bloccato la risalita. Al contrario i friulani, cinque punti più su, hanno totalizzato otto punti nelle ultime quattro. Ma questa è comunque molto tosta, nonostante i liguri non abbiano mai sconfitto gli avversari nelle ultime nove sfide (solo tre pareggi). Questa potrebbe essere la sera giusta, combo 1X/multigol 1-4. A una bella quota!Si svolta indove ildi Guardiola è ospite in casaLa sconfitta nel derby ha fermato lo striscione di 21 vittorie, subito ripartito col Southampton. Il Fulham è soltanto l'ultima ad aver beneficiato dell'orribile momento di forma casalingo del Liverpool (ovviamente non si tratta di Champions). Ma quei tre punti potrebbero non aver detto tutta la verità sul fatto che al momento i padroni di casa siano imbattibili. Anzi. La quota del 2/2 parziale/finale mi pare più che signorile.E torniamo ad. Tre vittorie e poi la sconfitta in casa Chelsea che decisamente poteva starci. Si può riprendere a correre forte contro il Burnley che invece non fa altro che collezionare pareggi, quando non perde. Mister Carletto lotterà per agganciare l'Europa fino all'ultimo secondo, il Burnley si salverà con la pipa in bocca. Ma i sedici punti che le dividono dicono tutto ciò che è la realtà odierna.Un'altro successo casalingo per ciò che posso prevedere. Il CP è decisamente meglio degli avversari che boccheggiano al penultimo posto senza sapere come venirne fuori. Anche se i sei punti nelle ultime cinque parlano di un borsino in risalita. Ma venire a prenderne altri (o anche soltanto uno) a Selhurst Park non è robetta, i padroni di casa sono a due vittorie dalla salvezza e sono i primi a saperlo.Genoa-Udinese 1X/multigol 1-4 (quota 1,92)Fulham-Manchester City parziale/finale 2/2 (quota 1,93)Everton-Burnley 1 (1,87)Crystal Palace-West Bromwich 1 (2,22)