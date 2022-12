Oggi tacchino prosecco biscottini panettoni lenticchie e tutto ciò che possa venirvi in testa, oltre ovviamente al massimo degli auguri per tutti voi e per tutti noi.



Il ternetto odierno è un ticket di partecipazione solo per chi decida di spendere un cippino per vedere se riesce a inquadrare la porta e la cassa. Si parte dall'ultima, seratona pet Roberto De Zerbi che vuole mettere i bastoni tra le ruote di Arteta e dei suoi fulmini di guerra. Segneranno tutte e due? Possono farlo, il calcio del Brighton non si limita alla caccia del pareggio, proprio no.



Per il ternetto si può andare su due vittorie con l'handicap, visto oltretutto che è andato per aria quello dei Reds di Klopp ieri. Newcastle e Manchester City hanno solo da prendersi i tre punti. Contro Leeds ed Everton noi la complichiamo per agganciare qualcosa in più con i gol di handicap.



Gli abbracci e gli auguri vengono comunque qualsiasi siano i risultati che spunteranno, buon 2023 qualunque siano i vostri sogni. Calcistici e non.





Brighton-Arsenal gol (quota 1,63)



Newcastle-Leeds 1/handicap (2,15)



Manchester City-Everton 1/handicap 2 gol (1,87)





Terno da Capodanno che vale 6,55 volte la posta.