Partita di Premier League unica nel suo genere. Unica unica unica. Quanti sono gli allenatori che hanno battuto in sequenza prima Guardiola e poi Klopp? Credo pochi pochissimi: nessuno? In Leeds-Liverpool questo grande onore potrebbe toccare al Loco Bielsa, sarebbe l'uomo giusto al momento giusto. Ha sbancato l'Etihad Stadium in dieci per tutto il secondo tempo e con il gol vincente al 91', già solo quel match è storia. Ora se batte Klopp e il suo Liverpool appena uscito dalla Champions League entra nella Leggenda del calcio anglosassone. E con grandissimo merito, direi. All'andata fu la partita delle partite con uno sfavillante 4-3 per i padroni di casa, eravamo al 12 settembre di un'altra era. Facilissimo che si ripeta il gol/over. Almeno il 2,5.Di Serie C non scrivevo da un secolo. C'è Triestina-Sudtirol. Dovrebbe essere l'ultima al "Nereo Rocco" senza il pubblico. Gli ospiti puntano a salire in vetta, i tre punti contro la Triestina (che contro questo rivale non perde da quattro sfide, tre vittorie e un pareggio) servirebbero all'impresa. All'andata fini' 1-2. Con gol decisivo nei minuti finali di Mensah. Qui i padroni di casa si giocano poco, essendo già nei playoff, il Tirol si gioca il campionato. Mi sembra una bella quota, anche se abbiamo appena fatto il discorso della "bestia nera". Che però arriva da due sconfitte mentre il Sudtitol ne ha vinte cinque su sei perdendo con la capolista a Perugia.Liga 2 con la schiacciasassi Espanyol: ha già ampiamente dimostrato che essere retrocesso è stato un incidente di percorso e vuole tornare a sentire odore di derby col Barcellona. Giocherà - da prima in classifica e con l'en-plein fatto nelle ultime cinque - ad Almeria, nel regno degli western (li giravano tutti là). L'Espanyol farà quasi ottocento chilometri per veder finire la sua serie scintillante, anche se contro la terza in classifica (ma dieci punti dietro)? Ci credo poco poco pochissimo.Leeds-Liverpool gol/over 2,5 (quota 1,48)Triestina-Sudtirol 2 (2,30)Almeria-Espanyol 2 (2,40)