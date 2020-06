Ambo che più particolare e strano di questo non credo di aver mai consigliato. Ma partiamo dall'inizio. E cioè dalla Liga. Derby tra squadre basche è, a un'oretta di distanza tra di loro. I padroni di casa sono praticamente salvi a meno di smottamenti antidiluviani, gli ospiti stanno lottando con i denti per un posto nella prossima Champions League.Da quando sono riapparse poco e niente: una sconfitta esterna per l'Alaves, un pareggio interno per la Real Sociedad. Questa sembra proprio la classica partita per spiccare il volo e prendersi vantaggio nei confronti di Getafe (che ha già giocato e pareggiato) e Atletico Madrid. Vincere a Vitoria-Gasteiz nel Mendizorrotza sarebbe per la Real un passo avanti fantasmagorico, soprattutto dopo aver buttato via due punti in casa contro l'Osasuna. La quota non mi sembra malaccio, si può fare. All'andata la Real vinse 3-0 già nel primo tempo, in passeggiata!E fin qui tutto normale. E' il secondo match del menu che scompagina tutto. In Turchia si gioca la semifinale di ritorno della Coppa,(1-0 per l'Alanyaspor all'andata). Visto come finì, gli ospiti debbono soltanto segnare, lo 0-0 sarebbe eliminazione. E visto come sono riapparsi dopo la sosta COVID, 2-1 al Besiktas in casa loro (!), ci proveranno dal fischio dell'arbitro.Al primo capitolo - che si giocò il 4 marzo - l'Antalyaspor perse in maniera romanzesca, rimanendo in vantaggio di un uomo al 64' e subendo il gol della sconfitta al 93'! Al Bahcesehir Okullan Stadium sarà partita vera. E lo sarebbe anche se i padroni di casa andassero in vantaggio perchè l'1-2 vorrebbe dire comunque finale per gli ospiti.A quella quota ci si prova. Anche noi.Alaves-Real Sociedad 2 (quota 1,98)Alanyaspor-Antalyaspor 2 (4,73)