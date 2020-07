Tutti o quasi si concentreranno sulla Serie B e prima ancora sulla partita della Liga tra Atletico Madrid-Maiorca. Ma questa mi sembra abbastanza scontata (e devi inventare cose nuove dal mondo per tirar su una quotarella) e quelle da sempre le ritengo le partite più difficili del mondo da pronosticare. E ciò che è successo al Livorno dovrebbe mettere in guardia su come stiano andando le situazioni finanziarie.La partita che prendo in esame è Denizlispor-Gaziantep di Super Lig, siamo con i piedi dentro al massimo campionato turco. A questo livello hanno giocato soltanto l'ultima, terminata 2-1 per gli ospiti, con il gol decisivo all'86'. Qui il discorso da fare è sempre lo stesso: mancano sette giornate alla fine, i padroni di casa sono 4 punti sopra la zona retrocessione, nulla può essere lasciato al caso, una sconfitta ora sarebbe estremamente rischiosa. E dato che la X la vedono a quel quotone, lo acciuffo prima di subito. Anche perchè il Gaziantep da quando è tornato in campo ha messo insieme 3 pareggi!Si vola adesso in Inghilterra dove sono di scena le partite di andata dei playoff di League One: Portsmouth-Oxford e Fleetwood-Wycombe. Hanno concluso la stagione Wycombe terzo, Oxford quarto, Portsmouth quinto e Fleetwood sesto. Divisi da un soffio di vento. L'attacco che ha segnato di più quello dell'Oxford, la difesa meno battuta quella del Portsmouth ma di pochissimo.Se si guarda bene tutta questa differenza non c'è. Ed essendo all'andata, credo che tutte si guarderanno bene intorno senza cercarsi grosse rogne. A meno che succeda qualcosa molto presto (un gol, un'espulsione) queste sono sfide da under 2,5. E devo dire che la quota che elargiscono non è nemmeno "accia".Se penso a chi si tufferà di testa sulla Serie B mi sento quasi un privilegiato. Ma magari mettete insieme la bolla dell'anno!Denizlispor-Gaziantep X (quota 3,30)Portsmouth-Oxford United under 2,5 (1,75)Fleetwood-Wycombe under 2,5 (1,60)