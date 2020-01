La scelta di Sophie. Quale delle due partite che Juve e Roma sono chiamate a giocare, Coppa Italia e campionato da qui a domenica, ritenete più decisiva? Forse vi sembrerà una domanda banale visto che in una manifestazione ci si qualifica in una sera e nell'altra ci sarebbe tempo per riprendersi. Ma le partite di campionato di domenica saranno un crocevia fondamentale: Sarri che torna a Napoli, la Roma contro una Lazio che ha indossato gli stivali delle sette leghe. Belle e decisive, non solo sotto il profilo dei punti.



Comunque, siamo allo Stadium. Posto che alla Roma non piace nemmeno nominare. Perchè ci si perde e basta, da quando è aperto. Mai un punto. In più Rocchi riporterà alla mente una partita di campionato che...



Comunque, forse non è il momento giusto per cominciare a prenderne. Magari ci siamo quasi, magari sarà l'ultima di campionato con la Juve che festeggia e a pancia piena si tende al relax. Chi lo sa. In questo caso però la Juve vuole solo mettersi la semifinale in tasca, potrebbe soffrire anche a lungo ma la vittoria agganciata a un multigol 1-3 potrebbe essere la quota migliore (tra l'altro non è per niente bassa).



Tre match davvero simili come impianto nella serata di Premier League: le più forti nel loro stadio, le meno forti a viaggiare col cuore in gola. Ma le più forti vivono chi più chi meno dei momenti molto gnegnè e le meno forti hanno la possibilità e la voglia di provarci.



A partire da Leicester-West Ham. Sette punti per le ultime sette gare dicono di problemi per Rodgers, il ciclo vincente prenatalizio sembra lontano. Agli Hammers serve qualche rinforzo per chiudere col sorriso la lotta che li aspetta con le altre pericolanti ma qui, contro un avversario che non sfavilla, possono almeno segnare. Gol.



Tottenham-Norwich sembra una passeggiata ma potrebbe non esserlo. I bianchi di Mou sono stati piallati dal Watford (non si sa come non abbia vinto!) e sembrano una squadra svuotata, certamente sulla testa ha influito l'infortunio di Kane. I gialloverdi di Pukki hanno i peggiori risultati di tutto il gruppo in trasferta ma se non ci provano adesso non ci provano più. Over 2,5.



Manchester United-Burnley è un'altra sfida simile. Pronostico per casa ma pericoli diffusi. Anche perchè non ci sarà l'infortunato Rashford e soprattutto perchè i rivali hanno appena rimontato e battuto il Leicester: arrivano in fiducia come non mai. Gol.



I CONSIGLI DEL MERCOLEDI



Juventus-Roma 1/multigol 1-3 (quota 2,28)



Leicester-West Ham gol (1,72)



Tottenham-Norwich over 2,5 (1,58)



Manchester United-Burnley gol (2,03)



La quaterna vale 12,5 volte la posta